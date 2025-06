La biblioteca e il Museo del Territorio si trasferiscono al mare Letture e laboratori per i più piccoli | le date

La biblioteca e il museo del territorio si trasferiscono al mare, portando letture e laboratori direttamente sulla spiaggia per i più piccoli. Dal primo luglio al 28 agosto, l’undicesima edizione di “Storia e storie in spiaggia” trasformerà il litorale in un mondo di fantasia, creatività e scoperte. Un’occasione unica per immergere i bambini in avventure narrate sotto il sole, con il muso nella sabbia e il cuore aperto alla scoperta. Prepariamoci a vivere un’estate di magia e cultura!

