La battuta di Gratteri su Delmastro | Non dovrebbe parlare perché ogni volta che lo fa… – Video

Nel suggestivo scenario di Massalubrense, Nicola Gratteri non ha resistito a una battuta pungente su Delmastro Delle Vedove, sottolineando con ironia che forse sarebbe meglio se evitasse di parlare troppo. Durante la presentazione del suo nuovo libro "Una cosa sola", il procuratore capo di Napoli ha acceso i riflettori su temi delicati come il 41-bis, lasciando il pubblico con un sorriso e stimolando riflessioni sulla trasparenza e le parole nel mondo della giustizia.

" Delmastro? Dovrebbe parlare di meno. Anzi, non dovrebbe parlare, perché ogni volta che lo fa.". È la battuta che il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ha riservato al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, al Festival internazionale del libro d'inchiesta, a Massalubrense. Gratteri, che nell'occasione ha presentato il suo ultimo libro, intitolato Una cosa sola, ha parlato di 41-bis e, subito dopo la battuta sull'esponente di Fratelli d'Italia, ha spiegato perché lo stesso ha due meriti: "Ha bloccato la deriva del 41-bis, e adesso, essendo sostanzialmente lui il capo del Dap, sta cercando di chiudere l'Alta Sicurezza".

