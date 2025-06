La basilica ispirata da una medaglia | Battaggio fu solo un esecutore

La Basilica di Santa Maria della Croce a Crema è un capolavoro che affonda le sue radici in una storia ricca di innovazione e mistero. Spesso si pensa che il battaggio fosse l’unico protagonista, ma recenti studi svelano un’altra verità: l’idea nasce dall’ispirazione di un’incisore, Bartolomeo Sperandio Savelli. La sua visione e il modello ligneo, immortalato in una medaglia, hanno plasmato un progetto che ancora stupisce. Scopriamo insieme come questa straordinaria interpretazione ha dato vita al tempio mariano.

CREMA (Cremona) Da dove nasce l’idea della basilica di Santa Maria della Croce di Crema e chi fu il primo ideatore del progetto? "Ci sono documenti e immagini che delineano una nuova tesi sull’architetto che concepì il tempio mariano – afferma lo storico Luigi Dossena, - cioè l’incisore Bartolomeo Sperandio Savelli, autore di un modello ligneo della basilica da lui realizzato su commissione di Francesco Sforza e riportato su una medaglia commissionatagli da Bianca Maria Visconti da donare al suo sposo, il duca di Milano Francesco Sforza I". Come si arriva alla basilica? "Nel 1490 il vescovo e cardinale di Cremona Ascanio Maria Sforza (sesto figlio di Francesco Sforza I e Bianca Maria Visconti) e il potere temporale, rappresentato dal podestà veneto di Crema Nicolò de’ Priuli, decisero la costruzione di un oratorio a seguito dei numerosi miracoli (ben 40) avvenuti in quell’area, dopo l’assassinio di Caterina degli Uberti da parte del marito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La basilica ispirata da una medaglia: "Battaggio fu solo un esecutore"

In questa notizia si parla di: basilica - medaglia - ispirata - battaggio

Colleferro. Medaglia di Bronzo del 90° all’eccellenza giovanile della città: quattro ragazze del “Marconi” selezionate per partecipare alla “Missione ShakthiSAT” - Scopri le straordinarie imprese giovanili di Colleferro, con quattro ragazze del Marconi premiate per l'eccellenza e selezionate per la prestigiosa Missione ShakthiSAT, testimonianza del talento emergente e del supporto alla crescita delle giovani generazioni.

La basilica ispirata da una medaglia: "Battaggio fu solo un esecutore" - CREMA (Cremona) Da dove nasce l’idea della basilica di Santa Maria della Croce di Crema e chi fu il primo ideatore del progetto? Da ilgiorno.it

La medaglia della maratona È ispirata al mosaico di Apollinare - La dodicesima medaglia firmata Annafietta si ispira alla veste liturgica di Sant’Apollinare, primo vescovo di Ravenna, ritratto al centro dell’abside della basilica di Classe. Si legge su ilrestodelcarlino.it