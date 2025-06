La barriera ‘divisa' del Monterrey per difendere la porta | l'idea che ha sorpreso tutti al Mondiale per Club

La barriera "divisa" del Monterrey ha lasciato il segno al Mondiale per Club, scombussolando le strategie di Inter e River Plate. Questa mossa tattica, meno innovativa di quanto si pensi, dimostra come la creatività in campo possa ribaltare le aspettative e sorprendere anche i più esperti. Scopriamo insieme come questa soluzione abbia rivoluzionato la fase difensiva delle messicane, diventando un esempio da studiare nel calcio internazionale. Continua a leggere.

In questa notizia si parla di: barriera - divisa - monterrey - mondiale

