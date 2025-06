la 19a edizione del salinadocfest dal 15 al 20 luglio a salina isole eolie

Dal 15 al 20 luglio, Salina si trasforma nell’incubatore di nuove voci e immagini con la 19ª edizione del SalinaDocFest. Un festival che celebra il potere del cinema e della narrazione, premiando ospiti d’eccezione come Oliver Stone e Jeremy Irons, e offrendo incontri, concerti e degustazioni. Preparati a scoprire come le “Nuove Parole / Nuove Immagini” possano rivoluzionare il modo di raccontare il mondo, perché il viaggio nel cinema sta per cominciare…

Dal 15 al 20 luglio la 19a edizione del SalinaDocFest all’insegna del tema “Nuove Parole Nuove Immagini”. Premi speciali ad ospiti d’eccezione: Oliver Stone, Jeremy Irons, Sinéad Cusack, Agostino Ferrente, Lunetta Savino e Ascanio Celestini. In programma, oltre al tradizionale concorso, anche incontri a tema con gli autori, presentazioni di libri, concerti e degustazioni In anteprima il lancio del Manifesto “Il cinema come mestiere dell’immaginario Al via, dal 15 al 20 luglio 2025 a Salina (Isole Eolie), per la prima volta in periodo estivo, la XIX edizione del SalinaDocFest – come sempre a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – che tornerà a portare sull’isola eoliana il meglio del documentario narrativo internazionale con la direzione artistica della sua fondatrice, Giovanna Taviani e con Giulia Giuffré Presidente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it