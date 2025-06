L' Azzurrini Academy di Zambrotta inaugura la Sala di Training Cognitivo

L’Azzurrini Academy di Zambrotta apre le porte a un rivoluzionario centro di training cognitivo, un vero fiore all’occhiello in Italia. Realizzata con il supporto di Samsung, questa struttura innovativa unisce inclusione, educazione e tecnologia avanzata per potenziare le capacità mentali degli giovani talenti. Un passo importante verso il futuro dello sport, dove mente e corpo si allenano in sinergia per raggiungere nuovi traguardi.

La nuova struttura, realizzata grazie all'aiuto di Samsung, rappresenta un’eccellenza a livello nazionale nel campo dell’inclusione, dell’educazione e dell’innovazione tecnologica applicata allo sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L' Azzurrini Academy di Zambrotta inaugura la Sala di Training Cognitivo

In questa notizia si parla di: azzurrini - academy - zambrotta - inaugura

Azzurrini Academy inaugura la Sala di Training Cognitivo - Azzurrini Academy apre le porte a un futuro più inclusivo e innovativo con la sua nuova Sala di Training Cognitivo.

L' Azzurrini Academy di Zambrotta inaugura la Sala di Training Cognitivo; Il torneo Azzurrini Academy.

L' Azzurrini Academy di Zambrotta inaugura la Sala di Training Cognitivo - La nuova struttura, realizzata grazie all'aiuto di Samsung, rappresenta un’eccellenza a livello nazionale nel campo dell’inclusione, dell’educazione e dell’innovazione tecnologica applicata allo sport ... gazzetta.it scrive

Azzurrini Academy inaugura la Sala di Training Cognitivo - La nuova struttura rappresenta un’eccellenza a livello nazionale nel campo dell’inclusione, educazione e innovazione tecnologica applicata allo sport ... Si legge su lopinionista.it