Kyrgios cambia idea su Sinner? Lui e Alcaraz colossi Poi la previsione su Wimbledon

A pochi giorni dall’atteso Wimbledon 2025, Nick Kyrgios sorprende tutti con un’improvvisa ammissione di stima nei confronti di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Considerati ormai i colossi del tennis moderno, Kyrgios predice un futuro brillante per loro, prevedendo che dominaranno il panorama sportivo per i prossimi 10-15 anni. Un cambio di passo che alimenta le aspettative e accende l’entusiasmo degli appassionati, lasciando intravedere un torneo ricco di sorprese e grandi protagonisti.

(Adnkronos) – A pochi giorni da Wimbledon 2025, Nick Kyrgios cambia idea su Jannik Sinner: "Lui e Alcaraz stanno giocando in maniera incredibile. Si sono spinti a livelli che hanno raggiunto in pochi prima di loro. Saranno i colossi di questo sport per i prossimi 10-15 anni". Il tennista australiano – che non giocherà nemmeno . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it