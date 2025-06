Krstovic Juve colpo di scena nella trattativa tra il Lecce e questo club | i salentini hanno detto di sì a quella proposta! Adesso la decisione finale spetta al giocatore La situazione

Il mercato si infiamma intorno a Nikola Krstovic, il talento del Lecce che potrebbe cambiare aria inaspettatamente. Dopo un lungo tira e molla, i salentini hanno deciso di cedere l’attaccante a un club inglese, ma ora spetta al giocatore decidere il suo futuro. La decisione finale di Krstovic potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera e scuotere le dinamiche del mercato estivo. La posta in gioco è alta: cosa sceglierà il montenegrino?

Krstovic Juve, il Lecce ha deciso: lo vuole cedere a quel club! La cifra percepita è allettante, ma decide il montenegrino. Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, Nikola Krstovic potrebbe salutare la Serie A e approdare in Premier League. Il capocannoniere del Lecce è stato opzionato dal Leeds come rinforzo per l’attacco e pare aver toccato le “corde” (economiche) giuste dei salentini: gli inglesi hanno offerto ben 23 milioni più 2 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Fosse per il Lecce, la trattativa si chiuderebbe qui. Tuttavia, la palla passa all’attaccante montenegrino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Krstovic Juve, colpo di scena nella trattativa tra il Lecce e questo club: i salentini hanno detto di sì a quella proposta! Adesso la decisione finale spetta al giocatore. La situazione

Krstovic Juve, si infiamma la corsa al centravanti del Lecce: tutti i club interessati in vista della prossima sessione - La corsa a Krstovic, talentuoso centravanti del Lecce, si fa sempre più intensa. In attesa della prossima sessione di mercato, diversi club, tra cui la Juventus, sono pronti a contendersi il giovane attaccante, già protagonista di prestazioni scintillanti.

