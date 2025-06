Kolo Muani | Yildiz è fortissimo giocare insieme a lui è pura magia Alla Juve sono davvero felice quando finirà il Mondiale per Club…

Kolo Muani parla a La Gazzetta dello Sport: tutte le dichiarazioni dell'attaccante della Juve in vista del Manchester City. L'attaccante Randal Kolo Muani ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del match della Juve contro il Manchester City. PAROLE – «Contro il Wydad abbiamo fatto una grandissima gara, avviata subito alla grande con i due guizzi di Yildiz, anche se in realtà io credo che sull'autogol di Boutouil Kenan volesse passarla a me. Quando il Wydad ha fatto il 2-1 siamo stati bravi a restare sul pezzo e a chiudere la partita. Ora ci aspetta il Manchester City di Guardiola, la prima europea del nostro torneo.

LIVE Tra poco Al Ain-Juve, le ufficiali: Tudor riparte da Yildiz e Kolo Muani - Tra poco al AIN Juve si svelano le ufficiali: Tudor rilancia da Yildiz e Kolo Muani. All'Audi Field di Washington, emiratini e bianconeri scendono in campo per inaugurare il girone G, mentre il Manchester City guida con autorità , dopo aver battuto 2-0 il Wydad Casablanca.

- XI de la Juventus : Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. - XI del Wydad : Benabid; Ferreira, Boutouil, Meijers; Moufi, Zemraoui, Moubarik, Moufid; Amrabat, Lorch, Obeng.

Kolo Muani, il Psg apre alla Juve ma non svende. C’è una nuova insidia - Ed è stato risolutivo, perché in grado di piazzare Kenan Yildiz esattamente dove vuole stare: a tu per tu ... Segnala tuttosport.com