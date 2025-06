Kohler | Bisseck prima di Rudiger? Impressionato ma vedo altro

Jurgen Kohler, leggenda del calcio tedesco e icona della Juventus e del Borussia Dortmund, non ha dubbi: mentre molti elogiano Bisseck per il suo rendimento all’Inter e lo collocano davanti a Rudiger, lui vede un altro scenario. Le sue parole offrono una prospettiva diversa, svelando quanto sia soggettivo il giudizio sui talenti emergenti. Ecco cosa pensa Kohler, un parere che invita a riflettere sull’effettiva differenza tra i due difensori e sul valore di ogni interpretazione.

Bisseck apprezzato in Germania per quanto fatto all’Inter. I media lo collocano addirittura davanti Rudiger, ma Kohler non è d’accordo. Ecco le parole dell’ex difensore. IL COMMENTO – Jurgen Kohler, storico difensore della nazionale tedesca ma anche di Juventus e Borussia Dortmund, ha commentato la scelta della rivista tedesca Kicker di porre Yann Aurel Bisseck davanti ad Antonio Rudiger come miglior giocatore tedesco all’estero. Secondo Kohler, Bisseck ha fatto bene, ma il tedesco del Real Madrid rimane il migliore. Ecco cos’ha detto: « Sono d’accordo con la classifica dei tre difensori centrali della categoria internazionale, ma secondo me Antonio Rüdiger è ancora il migliore. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Kohler: «Bisseck prima di Rudiger? Impressionato, ma vedo altro»

