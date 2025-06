Kinto e Toyota | inaugurato a Venezia il primo car sharing a idrogeno

A Venezia nasce una rivoluzione verde: Kinto e Toyota inaugurano il primo car sharing a idrogeno, portando in città un'innovativa flotta di Toyota Mirai. Questo lancio segna un importante passo avanti verso una mobilità sostenibile, offrendo un’alternativa ecologica e moderna per esplorare Mestre e Marghera. Un esempio concreto di come la tecnologia possa trasformare il nostro modo di muoverci, riducendo l’impatto ambientale e puntando al futuro.

Il marchio di Toyota legato alla mobilità alternativa fa debuttare una flotta di tre Toyota Mirai alimentate a idrogeno nell'area di Mestre e Marghera.

Toyota e Kinto in prima fila sull’idrogeno, a Venezia debutta il primo car?sharing pubblico - Venezia rompe gli schemi con un'innovativa svolta sostenibile: presso la storica Fortezza di Forte Marghera, è stato inaugurato il primo servizio pubblico di car sharing a idrogeno in Italia, frutto della collaborazione tra il Comune di Venezia e KINTO, il brand di mobilità del Gruppo Toyota.

