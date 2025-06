Kimi Antonelli supera l’esame di maturità | Promosso!

Andrea Kimi Antonelli, giovane talento della Formula 1 e già campione di emozioni, ha raggiunto un altro grande traguardo: il diploma di maturità. A soli 18 anni, dopo aver conquistato il suo primo podio in Canada, il pilota della Mercedes si è brillantemente diplomato, dimostrando che anche i sogni più ambiziosi possono diventare realtà con impegno e determinazione. La sua storia è una fonte di ispirazione per tanti giovani pronti a volare in alto.

(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli si è diplomato. Il pilota della Mercedes, 18enne alla prima stagione di Formula 1 e fresco di primo podio nell’ultimo Gp del Canada, ha superato oggi, lunedì 23 giugno, l’esame di maturità. Antonelli ha completato così i suoi cinque anni di studio all’istituto tecnico per finanza e Marketing ‘Gaetano Salvemini’ di Caselecchio di Reno, celebrando il traguardo sul proprio profilo Instagram: “Promosso!” ha scritto in una storia in cui il pilota si mostra con una corona d’alloro in testa. “Io ho scelto la traccia sull’attualità: è andata bene, ho cercato di fare del mio meglio, quindi, speriamo”, aveva detto il pilota bolognese dopo la prova scritta, “la notte prima degli esami l’ho passata con i miei amici, abbiamo festeggiato a casa mia lo scudetto della Virtus Bologna, abbiamo ripassato e ascoltato ‘Notte prima degli esami’ di Antonello Venditti. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Kimi Antonelli supera l’esame di maturità: “Promosso!”

In questa notizia si parla di: antonelli - kimi - esame - maturità

Kimi Antonelli tra Formula 1 maturità: domani l’esame scritto - Kimi Antonelli, talento emergente della Formula 1 e recente protagonista del podio al GP del Canada, si appresta a affrontare una sfida altrettanto importante: la maturità scolastica.

Kimi Antonelli, dopo il podio la maturità: promosso! Com'è andato l'esame Vai su Facebook

Kimi #Antonelli, dopo il podio la maturità: promosso! Com'è andato l'esame Vai su X

Kimi Antonelli ha superato l'esame di maturità. La felicità del pilota della Mercedes: «Promosso»; Antonelli continua a festeggiare: superati gli esami di maturità; Andrea Kimi Antonelli, maturità superata: “Grazie prof!” e corona d’alloro in testa.