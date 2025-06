Kilimangiaro On The Road con Camila Raznovich stasera su Rai3 | temi e anticipazioni di martedì 24 giugno 2025

Stasera su Rai3, torna Kilimangiaro On The Road 2025 con la vivace conduzione di Camila Raznovich. Un viaggio tra culture, paesaggi mozzafiato e storie affascinanti che ci porterà alla scoperta di mete inaspettate e sorprendenti. Non perdete l’appuntamento con questa nuova avventura, ricca di emozioni e spunti di riflessione, perché ogni episodio promette di portare lo spettatore oltre l’orizzonte, esplorando il mondo con occhi curiosi e pieni di meraviglia.

Torna l'appuntamento con Kilimangiaro On The Road 2025, il programma di viaggi condotto da Camila Raznovich in prima serata su Rai3. La nuova edizione del programma di Rai Cultura prende il via da martedì 24 giugno alle 21.20 con sei nuovi appuntamenti settimanali. Scopriamo le anticipazioni della prima puntata di stasera, martedì 24 giugno 2025. Kilimangiaro On The Road 2025 torna su Rai3 con Camila Raznovich. Stasera, martedì 24 giugno 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata di Kilimangiaro On The Road, il programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich. Si tratta di un viaggio che lascia lo studio televisivo per abbracciare il mondo reale, fatto di città, persone, storie e paesaggi.

