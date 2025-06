Kilimangiaro on the road 2025 | tappe e attività della nuova edizione in partenza il 24 giugno

Preparati a partire con Kilimangiaro on the road 2025, l’appuntamento imperdibile che svela le bellezze nascoste del nostro territorio e oltre. Dal 24 giugno, ogni martedì in prima serata su Rai 3, esploreremo le meraviglie dell’Italia e dell’Europa, tra storie affascinanti, paesaggi mozzafiato e attività coinvolgenti. Un viaggio entusiasmante ti aspetta: scopri le tappe e le novità di questa nuova edizione!

Il debutto dell’edizione 2025 di Kilimangiaro on the road si è svolto martedì 24 giugno, proponendo un nuovo ciclo di puntate in prima serata su Rai 3. La trasmissione, riconosciuta come uno dei principali format di approfondimento culturale e turistico della rete pubblica, conferma la sua presenza stabile nel palinsesto televisivo italiano, offrendo un viaggio tra le meraviglie naturali e storiche sia dell’Italia che dell’Unione Europea. ritorno in prima serata per Kilimangiaro on the road 2025. Kilimangiaro on the road, produzione originale di Rai Cultura, si riconferma anche per questa stagione come protagonista della fascia del prime time. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Kilimangiaro on the road 2025: tappe e attività della nuova edizione in partenza il 24 giugno

#Kilimangiaro On the Road, il viaggio riparte tra Italia ed Europa Dal 24 giugno sei appuntamenti in prima serata su #Rai3. Il via da Parigi con #EleonoraAbbagnato e #ValeriaBruniTedeschi Vai su X

Kilimangiaro on the road; L'estate Rai, torna Angela e Insegno raddoppia; Camila Raznovich ci fa viaggiare col suo Kilimangiaro.

