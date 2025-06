Khamenei sempre più solo l?ayatollah è scomparso Le guardie rivoluzionarie si muovono per destituirlo

Nel cuore dell’Iran, il potere si muove tra sussurri e ombre: l’ayatollah Khamenei, figura storica, sembra aver perso la supremazia, mentre le guardie rivoluzionarie si contendono il comando. Servizi di intelligence israeliani e americani sospettano che un nuovo scenario stia emergendo, segnato da una lotta di potere silenziosa e cruciale. Chi tira realmente le fila di Teheran oggi? La risposta potrebbe cambiare gli equilibri della regione e oltre.

Chi comanda davvero oggi in Iran? I servizi segreti di Israele e degli Stati Uniti pensano che non sia più l?ayatollah Khamenei a dare gli ordini, e che sia in corso una lotta di potere.

Trump pronto a entrare in guerra, ultimatum a Teheran: «Sappiamo dove è Khamenei, arrendetevi». L'ayatollah: «La battaglia ha inizio» | Nyt: "Possibili attacchi alle basi Usa e mine nello stretto di Hormuz" - Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran: Trump, con un ultimatum duro, si prepara a rispondere alle minacce di Teheran, mentre notizie di possibili attacchi alle basi americane e alle rotte nello stretto di Hormuz si fanno sempre più concrete.

Con un’azione unilaterale, illegittima e in violazione di ogni diritto internazionale, nella notte Israele ha attaccato l’Iran e i suoi siti nucleari. E l’ayatollah Khamenei ha immediatamente risposto lanciando 100 droni contro Israele e annunciando una “punizione Vai su Facebook

L'ayatollah Khamenei su X: «Non abbiamo attaccato nessuno, non ci arrendiamo» - L'esercito israeliano ha lanciato una serie di attacchi contro quelli che ha descritto come organismi chiave della repressione governativa nel cuore di Teheran. Si legge su informazione.it