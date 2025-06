Kevin Spacey ringrazia Franco Nero all' IGSF | Ha avuto il fegato di ingaggiarmi quando nessuno mi voleva

Kevin Spacey, due volte premio Oscar, torna sotto i riflettori italiani con un gesto di gratitudine che commuove: il Maximo Excellence Award all'Italian Global Series Festival. Un riconoscimento che celebra la sua rinascita artistica e il profondo legame con l’Italia, testimoniato dalla visita alla tomba di Fellini e dal ringraziamento a Franco Nero, che ha creduto in lui quando nessuno lo faceva. La scena è pronta a essere riscritta: la sua storia si arricchisce di nuove sfumature.

L'attore due volte premio Oscar ha ricevuto il Maximo Excellence Award all'Italian Global Series Festival. Commosso, ha parlato del suo legame con l'Italia e della visita alla tomba di Fellini, ringraziando Franco Nero per avergli dato una seconda possibilitĂ . Kevin Spacey è tornato sotto i riflettori italiani, stavolta non per scandali o polemiche, ma per ricevere un premio: il Maximo Excellence Award, conferitogli nel corso dell'Italian Global Series Festival a Rimini. Un ritorno accolto con curiositĂ e calore, che si è svolto tra selfie, strette di mano con il pubblico (tanto) accorso a vederlo e chiacchiere con giovani attori, in un clima quasi da rockstar. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Kevin Spacey ringrazia Franco Nero all'IGSF: "Ha avuto il fegato di ingaggiarmi quando nessuno mi voleva"

