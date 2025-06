Kelly Crystal Palace si può? Cosa filtra sul futuro del difensore della Juventus | lo scenario post Mondiale per Club

L'attenzione si concentra sul futuro di Lloyd Kelly, difensore arrivato a gennaio alla Juventus dal Newcastle, ma finora in ombra in bianconero. Con lo scenario post-Mondiale per club ormai alle porte, le ultime indiscrezioni rivelano possibili sviluppi sul suo destino. La domanda che tutti si pongono è: Kelly potrà finalmente brillare con la Juventus o potrebbe cambiare aria? Ecco gli ultimi aggiornamenti che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Kelly Crystal Palace si può? Cosa filtra sul futuro del difensore: lo scenario post Mondiale per Club e tutti aggiornamenti sul mercato della Juventus. Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda Lloyd Kelly, difensore che il mercato Juventus ha prelevato dal Newcastle lo scorso gennaio ma che in bianconero ha fin qui faticato. Secondo quanto riportato da Tuttosport sulle sue tracce c’è sempre la Premier League: occhio in particolare al Crystal Palace, che potrebbe anche riportarlo in patria a pochi mesi dal suo approdo a Torino. Uno scenario da non scartare. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kelly Crystal Palace si può? Cosa filtra sul futuro del difensore della Juventus: lo scenario post Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: juventus - difensore - kelly - crystal

Kelly Juventus, quanto è costato il difensore bianconero? Tutte le cifre dell’operazione e il peso a bilancio del colpo in difesa - Il trasferimento di Kelly alla Juventus ha fatto parlare gli appassionati di calcio e mercato: il difensore è arrivato con un prestito da 3 milioni di euro, più 800mila di oneri accessori, e il riscatto definitivo è stato fissato a 14,5 milioni più 2,7 milioni di oneri.

In casa Juventus si apre il caso Kelly! Il difensore inglese, il cui acquisto dal Newcastle è stato appena ufficializzato, potrebbe già lasciare Torino. Il Crystal Palace monitora la situazione. #Juventusnews24 #LloydKelly #Calciomercato #Juve #MercatoJuve #Se Vai su X

Tiago Djalo è sul mercato, attualmente è fuori dai piani della Juventus. Oltre al CrystalPalace, tra i club inglesi, c'è da segnalare una richiesta di informazioni da parte del Newcastle Un semplice sondaggio, ma i Magpies sono alla ricerca di un difensore c Vai su Facebook

Juventus, futuro di Kelly: cosa succede con il difensore bianconero; KELLY: Siamo pronti per il Mondiale. Crystal Palace? Sono focalizzato sulla Juve, vorrei restare a...; TS - Kelly riscattato ma è già sul mercato: c'è il Crystal Palace alla finestra.

Juventus, futuro di Kelly: cosa succede con il difensore bianconero - I possibili scenari di mercato per Lloyd Kelly: dal ritorno in Premier League al Crystal Palace alle alternative europee. Segnala msn.com

TS - Kelly riscattato ma è già sul mercato: c'è il Crystal Palace alla finestra - I movimenti dei bianconeri sono già cominciati nelle scorse settimane, a partire dalla dirigenza:. Da ilbianconero.com