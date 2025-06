Kean svolta a sorpresa nel futuro dell’ex Juve! Quel club è pronto a sborsare la clausola da 52 milioni di euro ma attenzione all’inserito di quella squadra

Moise Kean potrebbe vivere un inaspettato ritorno in bianconero, con il club pronto a versare la clausola rescissoria di 52 milioni di euro. Tuttavia, attenzione alla concorrenza agguerrita di un’altra squadra ambiziosa che ha mesto gli occhi su di lui. La prossima stagione si preannuncia ricca di sorprese: riuscirà Kean a riabbracciare la Juventus o sarà l’inizio di una nuova avventura? Restate sintonizzati per scoprire il grande finale.

Kean, l’ex attaccante della Juve potrebbe giocare in quella squadra nella prossima stagione. Occhio, però, alla concorrenza di quel club. Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della Nazionale Italiana, può davvero salutare la Viola e anche la Serie A per la seconda volta in carriera. Dopo aver militato in Premier League con la maglia dell’ Everton e in Ligue 1 con quella del PSG, l’ex attaccante della Juve potrebbe approdare in Arabia Saudita. L’ Al-Qadsiah è fortemente interessato alle prestazioni del centravanti classe 2000. Il sodalizio militante nella Saudi Pro League sarebbe addirittura intenzionato ad avanzare una proposta ufficiale molto ricca: secondo quanto raccolto dai colleghi di Sky Sport, il club arabo vuole sborsare i 52 milioni della clausola rescissoria valevole solo per l’estero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com