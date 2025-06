Kean in Arabia | un club fa sul serio il punto della situazione

Kean in Arabia: un club fa sul serio, il mercato si infiamma! Dopo aver brillato in Serie A con la Fiorentina, Moise Kean è tornato al centro delle attenzioni internazionali. E ora, l’interesse di uno dei club arabi sembra essere più concreto che mai. La sua rinascita italiana ha acceso una vera e propria corsa, e tutti si chiedono: sarà lui il prossimo grande colpo estivo? Ecco il punto della situazione.

Kean torna ad attirare l’attenzione in ottica mercato: occhio al club arabo che per lui sembra fare sul serio! Ecco il punto della situazione. Uno degli attaccanti che più ha attirato l’attenzione in Serie A nel corso della stagione da poco terminata è sicuramente Moise Kean. Alla Fiorentina il centravanti italiano sembra essere rinato e non è un caso che abbia perciò attirato l’attenzione di diversi club che stanno osservando con interesse il suo cartellino. Ricordiamo che proprio sul suo cartellino è stata fissata una clausola rescissoria da parte della Fiorentina di 52 milioni di euro, clausola che – col senno del poi – è risultata anche inferiore al valore che il giocatore ha nel frattempo acquisito. 🔗 Leggi su Sportface.it

Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori: «Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo» - Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport 24, ha analizzato il futuro di tre giocatori della Juventus, evidenziando la probabilità di un allontanamento per due di essi, attualmente in prestito, mentre rimangono dubbi sulla permanenza di un terzo.

Moise Kean non sarà disponibile per gli impegni dell’Italia contro Norvegia e Moldova L’attaccante della Fiorentina ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia destra durante l’allenamento di mercoledì 4 giugno e ha già fatto ritorno al club viola lasci Vai su Facebook

L'Al Qadsiah fa sul serio per Moise Kean: il giocatore sta riflettendo; Serie A 2024-2025, i giocatori che hanno portato più punti con i loro gol; Kean, futuro in bilico: la Saudi Pro League fa sul serio.

“Kean non è in vendita, la società vuole far sul serio, ha alzato il monte ingaggi” - Foto: Instagram FagioliDurante un collegamento con Lady Radio, l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha ... Lo riporta msn.com

Kean ha ricevuto un’offerta faraonica dall’Arabia: la risposta dell’attaccante che piace al Milan - L’intreccio di mercato attorno a Moise Kean coinvolge club italiani, inglesi e il ricco interesse dall’Arabia Saudita. Da msn.com