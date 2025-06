Kazakistan | Astana forum su sviluppo cooperazione Cina-Asia centrale comunicazione internazionale su Via della seta

Ad Astana, capitale del Kazakistan, si sono svolti due importanti forum dedicati allo sviluppo della cooperazione tra Cina e Asia centrale, nell’ambito della Nuova Via della Seta. Il China-Central Asia Cooperation Development Forum e il Third Silk Road International Communication Forum hanno riunito leader e esperti per discutere di comunicazione internazionale e strategie di crescita condivisa. Scopri di più visitando il link dell’Agenzia Xinhua.

Il China-Central Asia Cooperation Development Forum e il Third Silk Road International Communication Forum si sono tenuti domenica ad Astana, capitale del Kazakistan.

Ho avuto l'onore di intervenire all'Italy-Kazakhstan Supply Chain Forum, evento tenutosi a margine del prestigioso Astana International Forum 2025. Un'iniziativa di alto profilo promossa dal Kazakistan per rilanciare il dialogo tra Europa e Asia su econ

