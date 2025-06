Kaufmann ha dormito a Villa Pamphili con Anastasia e la figlia Andromeda una testimone | Era ubriaco lei terrorizzata

Un mistero avvolge Villa Pamphili, dove Francis Charles Kaufman, accusato di un efferato delitto, avrebbe soggiornato con Anastasia e la loro piccola Andromeda. Gli inquirenti hanno scoperto che il sospettato si spostava frequentemente nel parco, anche nei giorni precedenti il tragico evento, sollevando numerosi interrogativi sulla sua presenza e sui motivi di quel viaggio. La verità si nasconde tra le ombre di Roma, e gli sviluppi delle indagini potrebbero svelare dettagli sorprendenti.

Francis Charles Kaufman, lo statunitense accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di un anno Andromeda, entrambe ritrovate morte a Villa Pamphili, ha dormito all’interno del parco di Roma almeno nei quindici giorni precedenti la morte della donna. È quanto hanno scoperto gli inquirenti analizzando le celle e i tabulati del telefono del californiano. Gli investigatori hanno scoperto che i tre si recavano spesso al mercato di San Silverio per lavarsi e fare colazione. Secondo l’ipotesi investigativa, Anastasia sarebbe morta tra il 3 e il 4 giugno: il 3 giugno, infatti, lo statunitense è stato avvistato insieme alla moglie e alla piccola in un locale di Roma mentre dal giorno successivo il telefono di Kaufman risulta sempre spento. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Kaufmann ha dormito a Villa Pamphili con Anastasia e la figlia Andromeda, una testimone: “Era ubriaco, lei terrorizzata”

