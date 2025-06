Kaufmann e la rissa da Starbucks | la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili

In un angolo di Roma, tra il trambusto di Starbucks e le ombre di un mistero irrisolto, si cela l’ultima immagine di Anastasia Trofimova, scomparsa in circostanze inquietanti. La scena del 3 giugno, immortalata da una telecamera, segna il preludio a un incubo che avrebbe portato alla tragica scoperta di Villa Pamphili. Un episodio che mette in luce un lato oscuro dietro la facciata urbana, lasciando domande senza risposta sulla vera verità.

È stata l’ ultima volta che Anastasia Trofimova è stata vista viva, insieme alla figlia Andromeda e all’uomo ora sospettato di averle uccise: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford. Erano le 18 del 3 giugno, quando i tre sono stati ripresi da una telecamera dello Starbucks di piazza San Silvestro a Roma, quattro giorni prima che i cadaveri di madre e figlia venissero trovati a Villa Pamphili. L’uomo aveva avuto un diverbio con un altro cliente, sfociato in una rissa in cui Kaufmann è rimasto ferito alla nuca. A confermarlo non solo il video, consegnato ai carabinieri, ma anche la testimonianza del titolare che insieme ai dipendenti ha trovato l’uomo steso a terra sanguinante sul pavimento della caffetteria: “Era sporco di sangue, macchiava anche il vestitino della figlia e la maglietta della ragazza che era con loro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kaufmann e la rissa da Starbucks: la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili

In questa notizia si parla di: kaufmann - rissa - starbucks - polizia

Un altro episodio si aggiunge al puzzle misterioso che circonda il caso di Francis Kaufmann, il cittadino americano accusato di duplice omicidio per aver ucciso e nascosto il cadavere della 28enne Anastasia Trofimova e della neonata Andromeda a Villa Pam Vai su Facebook

