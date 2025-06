Kaufmann e Anastasia e la neonata fantasmi per 15 notti a Villa Pamphili il cellulare spento dopo la morte | come hanno vissuto gli ultimi giorni

Nel cuore di Villa Pamphili, Kaufmann, Anastasia e la loro neonata sono vissuti gli ultimi giorni in un silenzio inquietante, tra misteri e assenze telefoniche. Per quindici notti, il cellulare spento e i sospetti si sono accumulati, lasciando aperte tante domande sulla loro tragica fine. Un racconto che svela come un’apparente fuga possa nascondere oscure verità, facendo riflettere su quanto possa essere fragile la vita.

Francis Kaufmann ha dormito accampato a Villa Pamphili per almeno quindici giorni con Anastasia Trofimova e con la figlioletta di quasi un anno, prima che i corpi delle due fossero ritrovati. È la stima a cui sono arrivati gli inquirenti, analizzando le celle e i tabulati telefonici dell’uomo accusato di duplice omicidio e di occultamento di cadavere. Dal 4 giugno, il giorno dopo la rissa scoppiata in un bar romano in cui il californiano è stato aggredito da un uomo non identificato, il cellulare della 28enne russa risulta spento. Per gli inquirenti si tratta del segnale che la giovane ormai era morta. 🔗 Leggi su Open.online

