Una tragedia sconvolgente scuote il parco di Villa Pamphili: Kaufmann dorme accanto a Anastasia e alla piccola per 15 giorni, ma il dramma si rivela ben più oscuro. Le indagini suggeriscono che la morte della donna sia avvenuta tra il 3 e il 4 giugno, con ipotesi di soffocamento per la madre e strangolamento per la bambina. Un caso che lascia senza parole, tra misteri e terribili supposizioni.

Kaufmann dormì a Villa Pamphili per 15 giorni con Anastasia e la piccola prima del duplice omicidio - Nel cuore della tranquilla Villa Pamphili, Kaufmann si rifugiò nella dimora dorm236 con Anastasia e la piccola, prima di un tragico duplice omicidio.

