Katia Follesa ha un nuovo fidanzato | è un attore amatissimo di Mare Fuori ecco il nome

Katia Follesa, amata protagonista del panorama televisivo italiano, sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un volto noto e molto amato dal pubblico. Dopo la lunga storia con Angelo Pisani, le voci di un nuovo amore si fanno sempre più insistenti, alimentate da segnali social e scatti che li immortalano mano nella mano. La curiosità cresce: chi è il fortunato? Scopriamo insieme il nome dell’attore che ha conquistato il cuore della comica.

Nuovo amore in vista per Katia Follesa, che dopo la lunga storia con Angelo Pisani sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un volto molto amato dal pubblico televisivo. Le prime indiscrezioni erano circolate in modo discreto, poi i segnali social, gli avvistamenti pubblici e, infine, le foto mano nella mano: ormai i dubbi sembrano svaniti. La comica e conduttrice, tra le protagoniste piĂą apprezzate dello showbiz italiano, si sarebbe legata sentimentalmente all’attore che interpreta Beppe nella serie cult Mare Fuori. Una relazione che, stando agli ultimi aggiornamenti, non solo è reale, ma sembra andare a gonfie vele. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Katia Follesa ha un nuovo fidanzato: è un attore amatissimo di Mare Fuori, ecco il nome

