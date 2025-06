Katia Follesa e Vincenzo Ferrera stanno insieme | le segnalazioni sulla comica e l'attore di Mare Fuori

Il gossip tra le star continua a infiammare il mondo dello spettacolo: Katia Follesa e Vincenzo Ferrera sarebbero più di semplici amici, e le ultime segnalazioni alimentano le speculazioni sulla loro possibile love story. I segnali, come i messaggi pubblicati a febbraio, fanno pensare a qualcosa di più profondo. Ma cosa c'è di vero dietro queste voci? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa intrigante vicenda sentimentale.

Katia Follesa e Vincenzo Ferrera starebbero insieme: il gossip circola da diversi giorni e darebbe un significato ai ringraziamenti della comica per l'attore di Mare Fuori. A febbraio, dopo Sanremo 2025, Katia Follesa scrisse per il presunto nuovo compagno: "Uscire i sentimenti, so che stai ridendo come solo tu sai fare". 🔗 Leggi su Fanpage.it