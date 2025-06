Karina Cascella contro le creator di OnlyFans | Sono delle poco di buono

Karina Cascella si apre in un acceso sfogo sui social, puntando il dito contro le creator di OnlyFans e criticando la loro presenza sulla piattaforma. Quando una follower le chiede se utilizza il servizio, l’ex volto di Uomini e Donne risponde senza mezzi termini, sottolineando il suo punto di vista: la libertà di scelta sì, ma con dei limiti morali. Una presa di posizione che fa discutere e accende il dibattito sulla linea sottile tra libertà e decenza.

Karina Cascella si scaglia sui social contro le creator di OnlyFans. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, è stata protagonista di uno sfogo sul suo profilo Instagram quando una follower le ha chiesto se utilizzasse la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento. “Non venite a parlarmi della libertà di ognuno di fare – scrive la showgirl – ciò che vuole perchè ci dovrebbe sempre essere nella vita un limite alla decenza, è in questo mondo mi pare sia sia superato da un bel po’.Ragazze che fanno qualsiasi cosa e parlano di qualsiasi cosa, come se fosse tutto normale. 🔗 Leggi su Tpi.it