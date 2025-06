Juventus trionfo per l’Under 16 Campione d’Italia

Un trionfo storico per la Juventus Under 16, che conquista il suo primo scudetto italiano con una vittoria convincente per 3-1 sull’Empoli in finale. Guidati dall’esperienza di mister Grauso, i giovani bianconeri hanno dimostrato talento e determinazione, lasciando il segno in questa stagione memorabile. È un risultato che segna il debutto di questa categoria nel palmares juventino, aprendo un nuovo capitolo di successi in casa bianconera.

Juventus Under 16: campioni d'Italia con un 3-1 all'Empoli La Juventus Under 16 si laurea campione d'Italia, battendo l'Empoli 3-1 in finale. I bianconeri, guidati da mister Grauso, hanno dominato con gol di Rocchetti, Corigliano e Brancato, mostrando un talento cristallino. È il primo scudetto storico per questa categoria, un

