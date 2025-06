Juventus obiettivo Wesley | Comolli sfida la Roma

La Juventus si prepara a scatenare una vera e propria battaglia di mercato per rinforzare il suo organico, con Wesley come obiettivo prioritario e Comolli pronto a sfidare la Roma in questa corsa cruciale. Tra aste serrate e strategie affilate, i bianconeri vogliono sorprendere e conquistare nuovi talenti per sostenere Igor Tudor nella prossima stagione. La sfida è appena iniziata: quale sarà la mossa vincente?

La sessione di calciomercato estiva porterà con sé diverse emozioni e tante aste tra diversi club pronti a strappare il cartellino di uno piuttosto che dell’altro giocatore. La Juventus si dimostrerà parecchio attiva da questo punto di vista, con l’intenzione di fornire una squadra competitiva ad Igor Tudor. L’idea sarebbe quella di puntare a tre innesti importanti, più altre situazioni che servirebbero ad allungare anche la panchina. Uno dei sogni di mercato della squadra bianconera sarebbe quello di arrivare a Wesley, esterno del Flamengo, pronto a dimostrare il suo talento anche in Europa. Il presidente del Flamengo Boto ha già fissato il prezzo di mercato del giovane Wesley a 30 milioni di euro, oltre a sottolineare la volontà di portarsi a casa un calciatore come Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, obiettivo Wesley: Comolli sfida la Roma

