Juventus obiettivo David in attacco | il giocatore apre si tratta

La Juventus si prepara a rinforzare la propria attacco con un colpo di grande livello: Jonathan David. Il centravanti del Lille, che si svincolerĂ a fine mese, apre alla possibilitĂ di un trasferimento, alimentando le speranze dei tifosi bianconeri. Dopo aver giĂ sondato il suo terreno in passato, ora le trattative sembrano piĂą concrete che mai. La prossima stagione potrebbe davvero vedere un volto nuovo in campo, e i giochi sono aperti.

David Juventus, la dirigenza non molla il possibile colpo a parametro zero! Conferme sull’obiettivo per l’attacco. Novità - La Juventus continua a puntare su David per rinforzare il proprio attacco in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, si avvicina David? Ultime news di oggi; Juve: blitz in Francia, affare da 20 mln; LA JUVE IN CERCA DEI TASSELLI.

