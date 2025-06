Juventus o Chelsea? Kolo Muani annuncia la prossima squadra

Randal Kolo Muani, protagonista al Mondiale per Club con la Juventus, sta per annunciare la sua prossima squadra. Dopo aver brillato con due gol e un assist, il talento francese si prepara a un nuovo capitolo: sarà la Juve o il Chelsea? Gli appassionati sono in trepidante attesa di scoprire dove il futuro lo porterà , con il suo nome che scalda il mercato e le speranze dei tifosi. La sua scelta cambierà forse le sorti della prossima stagione.

L’attaccante francese protagonista al Mondiale per Club con la maglia bianconera e al centro dei rumors di mercato sul futuro Due gol nella prima gara contro l’ Al Ain e l’assist per Yildiz nel poker rifilato al Wydad. C’è il marchio anche di Randal Kolo Muani nello scoppiettante inizio della Juventus al Mondiale per Club. Randal Kolo Muani (LaPresse) – Calciomercato.it L’attaccante francese ha risorpassato Vlahovic nelle gerarchie di Igor Tudor, prendendosi nuovamente i galloni da titolare al centro del reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’. Al nome di Kolo Muani si legano inoltre le sirene di mercato, con la Juve al lavoro per ricorfermare sotto la Mole il classe ’98. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus o Chelsea? Kolo Muani annuncia la prossima squadra

In questa notizia si parla di: juventus - kolo - muani - chelsea

L'Equipe - Juventus, il Chelsea vuole Kolo Muani: contatti con il PSG. Attenzione anche al Manchester United - Il calciomercato infiamma le fazioni più appassionate: mentre la Juventus si gode il talento di Kolo Muani, desideri e strategie si intrecciano tra Chelsea, PSG e Manchester United.

Translate post#Juventus, Kolo Muani: "Vorrei restare, non so nulla del #Chelsea" #calciomercato #Juve #KoloMuani #PSG https://calciomercato.com/news/juventus-kolo-muani-vorrei-restare-non-so-nulla-del-chelsea-88986… Vai su X

? Futuro #Kolomuani: la #Juve tratta col #PSG, ma si inseriscono #Manchesterunited e #Chelsea. Si accende la sfida di mercato per il francese. La #Juventus deve accelerare per evitare di farsi superare dalle due squadre di #Premierleague L'ARTIC Vai su Facebook

Juventus, Kolo Muani: Vorrei restare, non so nulla del Chelsea; Kolo Muani, assalto Chelsea: Juve in pressing per il riscatto, ma il PSG fiuta l’affare; L’Equipe – Juventus, il Chelsea piomba su Kolo Muani: la posizione del Paris Saint-Germain.

Juventus, Kolo Muani: "Vorrei restare, non so nulla del Chelsea" - L`attaccante francese (classe 1998 ex Eintracht Francoforte) è in prestito alla Juventus, ... Secondo msn.com

Pagina 4 | Kolo Muani, e se il Psg stesse giocando? Il matrimonio Juve s'ha da fare - Dipendesse solo da me non ci sarebbero dubbi: qui sto bene. Segnala tuttosport.com