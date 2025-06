Juventus Next Gen quale futuro per Daffara? Questo club di Serie B è in pole | tutti gli ultimi aggiornamenti sul portiere bianconero

Juventus Next Gen si prepara a scrivere un nuovo capitolo per il futuro di Daffara, il promettente portiere bianconero. Con l’attenzione puntata sulla Serie B, il suo possibile trasferimento all’Avellino apre scenari interessanti per la crescita e la valorizzazione del talento. Quello di Daffara potrebbe essere solo il primo passo in una carriera da protagonista nel calcio italiano. Ma quali saranno i prossimi sviluppi? Restate con noi per scoprirlo.

Juventus Next Gen, quale futuro per Daffara? Tutti i dettagli su quello che può essere il prossimo club del portiere. Il futuro di Daffara potrebbe essere in Serie B. Il forte portiere della Juventus Next Gen è in pole per la porta dell’ Avellino. Come riportato da Di Marzio, sul calciatore ci sarebbe il club neo-promosso che starebbe valutando anche altri profili come quelli di Jacopo Sassi  e Paolo Vismara. In questa direzione va l’interesse dei bianconeri per Mangiapoco. Vedremo nei prossimi giorni se ci sarà un cambio di portieri con Daffara che potrebbe intraprendere un’importante e nuova esperienza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, quale futuro per Daffara? Questo club di Serie B è in pole: tutti gli ultimi aggiornamenti sul portiere bianconero

Daffara al Mondiale per Club? Il portiere della Juventus Next Gen al posto dell’infortunato Perin. Tutti i dettagli - Giovanni Daffara, portiere della Juventus Next Gen, potrebbe essere convocato per il Mondiale per Club in sostituzione dell'infortunato Mattia Perin.

L’intervento di #Perin (e il conseguente stop di circa 8 settimane) apre le porte alla presenza di Giovanni #Daffara al #MondialeperClub con la #Juventus Stagione straordinaria per il portiere classe 2004 con la #NextGen: crescita totale, tra i talenti più lum Vai su Facebook

Da Daffara a Pietrelli: chi sono i Next Gen della Juve che possono andare al Mondiale; Tudor Next Gen: chi sono i giovani Juve che Igor si porta al Mondiale per Club; Juventus Next Gen, Daffara vola negli States: sarà al Mondiale per Club.

