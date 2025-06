Juventus Next Gen da Afena Gyan a Faticanti e Papadoulos | la decisione sui 5 giocatori in prestito Verranno riscattati? Ecco cosa succederà

La Juventus Next Gen si prepara a definire il futuro di cinque talentuosi giocatori in prestito, tra cui Afena Gyan, Faticanti e Papadopoulos. Con la conferma di Massimo Brambilla alla guida, la rosa bianconera si sta delineando con attenzione e strategia. L’attenzione ora si concentra sulle decisioni riguardanti i riscatti, fondamentali per costruire un progetto solido e competitivo. Ecco cosa succederà entro le prossime settimane.

di Marco Baridon Juventus Next Gen, quale sarà il futuro dei cinque giocatori in prestito presenti nella rosa bianconera? Da Afena Gyan a Faticanti: le ultimissime. La Juventus Next Gen programma il suo futuro. Dopo aver praticamente confermato Massimo Brambilla alla propria guida, la Seconda Squadra bianconera si concentra sulla costruzione della rosa. Quest'operazione partirà dalla risoluzione dei cinque prestiti, che vanno definiti entro la giornata di oggi. Scade oggi, infatti, la finestra dedicata ai riscatti dei giocatori in circolo a titolo temporaneo, ma la Vecchia Signora sembra aver già le idee molto chiare.

