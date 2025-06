Juventus-Manchester City | le probabili formazioni

Il duello tra Juventus e Manchester City, valido per la terza giornata del Gruppo G del Mondiale per Club, promette spettacolo e adrenalina. Con la posta in palio alta, i bianconeri cercano un pareggio che garantirebbe loro il primato, mentre gli inglesi puntano a una vittoria per consolidare la loro posizione. Giovedì 26 giugno 2025 alle 21, il Camping World Stadium di Orlando sarà il teatro di questa sfida epica: scopriamo come arrivano le due squadre e le probabili formazioni.

Gara valida per la terza giornata del gruppo G del Mondiale per Club, che comprende anche Wydad e Al- Ain. Le due squadre si sfidano per il primato, ma se ai bianconeri basta il pareggio, agli inglesi serve solo la vittoria. Juventus-Manchester City si giocherà giovedì 26 giugno 2025 alle ore 21 presso il Camping World Stadium di Orlando. J UVENTUS-MANCHESTER CITY: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri per difendere il primato hanno a disposizione il piccolo vantaggio della differenza reti, avendo siglato un gol in più. La squadra di Tudor non ha trovato grandissima resistenza fin quì, avendo battuto fin troppo agevolmente Al-Ain e Wydad, segnando in totale nove reti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Juventus-Manchester City: le probabili formazioni

