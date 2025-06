Juventus-Manchester City | formazioni dove vederla in tv e streaming

La Juventus punta al primato nel Girone G del Mondiale per Club e affronta una sfida cruciale contro il Manchester City. Vuoi sapere come seguire questa emozionante partita in TV e streaming? Scopri tutte le info per non perderti nemmeno un momento di questo scontro epico, dove ogni secondo conta per conquistare la vetta e avvicinarsi alla gloria mondiale. Ecco tutto quello che devi sapere!

La Juventus vuole prendersi il primo posto nel Girone G del Mondiale per Club e, per farlo, nella terza giornata della fase a gironi affronterà. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: juventus - manchestercity - formazioni - vederla

Juventus Udinese: dove vederla, orario e probabili formazioni - Juventus e Udinese si sfidano allo Stadium di Torino per la 37ª giornata di Serie A. Scopriamo insieme l'orario della partita, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta TV.

Juventus-Manchester City (Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e probabili formazioni https://msn.com/it-it/sport/calcio/juventus-manchester-city-mondiale-per-club-orario-dove-vederla-in-tv-e-probabili-formazioni/ar-AA1HgBLs?ocid=spr_trending&bu Vai su X

Manchester City-Al Ain, le probabili formazioni e dove vederla https://tinyurl.com/227krn2u #AlAin #FIFAClubWorldCup #manchestercity Vai su Facebook

Juventus-Manchester City, dove vederla in tv e probabili formazioni; Juventus-Manchester City: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Juventus-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Juventus-Manchester City (Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e probabili formazioni - Si chiude col botto la fase a gironi del Mondiale per Club per la Juventus, che a Orlando, in Florida, se la vedrà nientemeno che con il Manchester City. Come scrive 90min.com

Juventus-Manchester City: formazioni, dove vederla in tv e streaming - 1): Ederson; Lewis, Vitor Reis, Aké, O'Reilly; Cherki, Reijnders; Savinho, Foden, Doku; Haaland. Riporta calciomercato.com