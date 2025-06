Juventus Kolo Muani | Giocare con Yildiz è magia sono felice qui

L’estate della Juventus si infiamma con grandi ambizioni, in particolare sul fronte degli acquisti e delle trattative strategiche. Randal Kolo Muani, protagonista indiscusso, potrebbe rimanere a Torino più a lungo, rafforzando il cuore della squadra. Con Yildiz e altri talenti pronti a brillare, i bianconeri puntano a creare una magia che entusiasmi tifosi e addetti ai lavori. La vera sorpresa? La speranza di vedere una Juventus ancora più forte e vincente nel prossimo campionato.

Uno dei temi dell’estate della Juventus riguarderà senza ombra di dubbio la questione legata a Randal Kolo Muani, giocatore in prestito dal PSG almeno fino al Mondiale per Club. L’obiettivo della squadra bianconera però è quella di prolungare ulteriormente la permanenza del francese a Torino, facendo leva sui buoni rapporti tra il club parigino e la Vecchia Signora. Sarà compito di Comolli quindi convincere i parigini a dare una nuova possibilità alla Juventus al classe 1998, questa volta magari con un obbligo di riscatto che soddisfi le richieste. Dal canto suo il numero 20, come ripetuto più volte, resterebbe in Serie A con la maglia bianconera sulle spalle. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Kolo Muani: “Giocare con Yildiz è magia, sono felice qui”

