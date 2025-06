Juventus il Porto rifiuta la prima offerta per Conceicao | attesi nuovi contatti | Calciomercato

Il mercato estivo si anima con la Juventus pronta a fare sul serio per Francisco Conceicao. Dopo il rifiuto della prima offerta da parte del Porto, le trattative sono destinate a intensificarsi, alimentando speranze e aspettative tra i tifosi bianconeri. Con nuovi contatti all’orizzonte, il futuro dell’attaccante portoghese potrebbe cambiare volto in tempi rapidi. Rimaniamo dunque sintonizzati: l’estate promette ancora sorprese e colpi di scena.

La Juventus vuole acquistare Francisco Conceicao. L'esterno portoghese ha convinto, ma la trattativa con il Porto non è facile: rifiutata la prima offerta. Continua il lavoro per il futuro di Conceicao: i bianconeri vogliono tenerlo. Dopo le difficoltà iniziali, il portoghese si è guadagnato uno spazio importante con Igor Tudor, segnando anche due goal all'esordio al Mondiale per Club.