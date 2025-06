Juventus Di Gregorio | Possiamo vincere il Mondiale per Club Tudor ci chiede aggressività

Con la sua determinazione e sicurezza tra i pali, Di Gregorio si sta confermando come il vero ancora della Juventus, capace di affrontare ogni sfida e spingere la squadra verso il traguardo più ambito: la vittoria del Mondiale per Club.

Undici mesi alla Juventus per prendersi le chiavi e chiudere la saracinesca alle sue spalle: nel corso della stagione Michele Di Gregorio si è rivelato essere uno dei pilastri della Vecchia Signora, resistendo ai tanti cali di tensione della squadra e diventando concretamente importante nella qualificazione alla prossima Champions League. Anche nel corso del Mondiale per Club, il portiere si sta dimostrando essenziale per le dinamiche juventine: “Certo che ci pensiamo di poter vincere il Mondiale per Club, adesso è ancora più giusto credere alla possibilità di arrivare in fondo al Mondiale”, parole arrivate a seguito della vittoria per 4-1 contro il Wydad. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com