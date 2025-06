Juventus da Perin a Rugani | rivoluzione Comolli 11 giocatori in vendita

La Juventus si prepara a una vera e propria rivoluzione di mercato sotto la guida di Comolli, con 11 giocatori pronti a lasciare Torino. Da Perin a Rugani, passando per i confermati Vlahovic, Douglas Luiz e Milik, il club bianconero sta rinnovando la rosa in modo deciso. Una strategia che potrebbe riservare sorprese e scelte inaspettate, aprendo nuovi scenari per il futuro della Vecchia Signora.

La rivoluzione di Comolli si appresta a prendere il via, con ben 11 giocatori in vendita. Da Perin a Rugani fino all’oramai certezze Vlahovic, Douglas Luiz e Milik ma non solo i nomi pronti a salutare il club bianconero sono numerosi e, nel caso di alcuni, anche difficili da piazzare. Ma, procediamo con ordine, perché ogni situazione oltre ad essere diversa dall’altra potrebbe aprire a risvolti inattesi da un momento all’altro. Come ricordato da Calciomercato.com, la rivoluzione parte dai giocatori in scadenza. Al centro dei pensieri della Juventus c’è il futuro di Vlahovic, Kostic e Rugani giocatori che devono essere ceduti prima di essere liberi nel giungo 2026 a parametro zero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, da Perin a Rugani: rivoluzione Comolli, 11 giocatori in vendita

