Juventus Conceição salta l’allenamento sorge incertezza

L’assenza improvvisa di Francisco Conceição dall’allenamento della Juventus ha acceso un campanello d’allarme tra tifosi e staff. Il giovane talento portoghese, pilastro del reparto offensivo, potrebbe non essere disponibile per la sfida più importante della stagione contro il Manchester City. La notizia alimenta l’incertezza sul suo ruolo in campo e sulle scelte di Allegri, lasciando tutti con il fiato sospeso su un elemento chiave della squadra.

L’ala della Juventus, Francisco Conceição, ha destato preoccupazione tra i tifosi bianconeri dopo aver saltato l’allenamento odierno, come riportato da Il Bianconero. Il giovane portoghese, fondamentale per il dinamismo offensivo della squadra, è in dubbio per la cruciale sfida di Champions League contro il Manchester City. L’assenza dall’allenamento sembra legata L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Conceição salta l’allenamento, sorge incertezza

