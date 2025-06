Juventus accordo trovato con Jonathan David

La Juventus accelera sul mercato: trovato l’accordo con Jonathan David, l’attaccante canadese pronto a fare la differenza in bianconero. Con un ingaggio di 6 milioni più bonus, David si prepara a vestire la maglia dei campioni d’Italia, portando energia e goal all’attacco juventino. La trattativa è in fase avanzata e sembra ormai vicina alla firma: un colpo che potrebbe cambiare le sorti della squadra nella prossima stagione.

Jonathan David a un passo per l'attacco La Juventus è a un passo dal colpo Jonathan David. Secondo Giovanni Albanese, i bianconeri hanno trovato l'intesa con l'attaccante canadese, svincolato dal Lille, per un ingaggio di 6 milioni netti a stagione più 2 milioni di bonus. L'ex Lille, autore di 25

Juventus, si fa sul serio per Jonathan David - La Juventus accelera per Jonathan David, il giovane attaccante canadese in scadenza con il Lille. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, è pronto a negoziare con gli agenti per assicurarsi il talento e rinforzare l’attacco della squadra.

Il Napoli si allontana da Jonathan David: accordo saltato A rivelarlo è Matteo Moretto, nel corso del canale YouTube di Fabrizio Romano: nonostante un'intesa verbale già raggiunta e una proposta importante da oltre 6 milioni netti a stagione per 4 anni, il Vai su Facebook

David Juve: accordo sull'ingaggio raggiunto con l'attaccante; David, accordo trovato tra la Juve e l'entourage. Occhio però alla concorrenza; La Juventus ha in mano David: bisogna solo ratificare l'accordo che aveva trovato Giuntoli.

Juventus, la linea di Elkann sul mercato: non si vendono i big - Ora, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, può arrivare l'affondo ... informazione.it scrive

SM - Juventus, torna il pallino David: accordo trovato con l'entourage. Ma occhio alla concorrenza - Sembrano essersi spenti i riflettori su Jonathan David, attaccante canadese che il prossimo 30 giugno saluterà, a zero, il Lille, e sul quale aveva puntato l'Inter per rinforzare l'attacco di Inzaghi ... Secondo msn.com