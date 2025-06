Juve ricordi Echeverri? Nel City ritrovi quel bambino che a Caorle te ne fece 4

Ricordi Echeverri, il bambino prodigio di Caorle che otto anni fa fece sognare i tifosi juventini con un poker al City? Ora, il giovane talento dei Citizens si prepara a sfidare nuovamente la Vecchia Signora, questa volta in un contesto mondiale. Un confronto che promette emozioni e rivincite; giovedì, il campo sarà il palcoscenico di una sfida senza tempo.

Calciomercato Juve LIVE: Savona nel mirino del City, Douglas Luiz può tornare in Premier League - Segui con noi le ultime novità sul calciomercato della Juventus, dove ogni giorno nuove trattative e indiscrezioni prendono forma.

City a valanga sul Al-Ain: la Juventus si giocherà il primo posto nell’ultima giornata contro gli uomini di Guardiola ? I bianconeri chiuderanno il girone al primi? Vai su Facebook

Manchester City travolge l'Al-Ain e vola agli ottavi: Juventus ora pensa allo scontro diretto - 0, confermando quanto già pronosticato dai pronostici più benevoli. Segnala informazione.it

Juve, l'arbitro per il City e i ricordi amari con l'Ajax: ecco chi è - City, l'arbitro e i precedenti Per il match di Champions League tra Juventus e Manchester City, in programma ... Da tuttosport.com