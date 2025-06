Juve obiettivo centravanti | Jonathan David apre al trasferimento

La Juventus si prepara a rinforzare l’attacco, con un occhio puntato su Jonathan David del Lille. Dopo aver sondato Gyokeres e Osimhen, i bianconeri sembrano aver trovato nella stellina canadese il profilo ideale per rilanciare il reparto offensivo. Mentre Inter e Napoli si sono allontanate, la Vecchia Signora si avvicina con determinazione a questo obiettivo, pronti a scommettere su un colpo che potrebbe fare la differenza in questa sessione di mercato.

Dopo aver inseguito Gyokeres e Osimhen, la Juventus starebbe orientando le sue mire su Jonathan David del Lille, sul quale avevano effettuato sondaggi anche Inter e Napoli. Dopo l’Inter e il Napoli, anche la Juventus si iscrive ufficialmente alla corsa a Jonathan David. Ma se i nerazzurri sono “distratti” dal Mondiale per Club e i partenopei sembrano orientati anche ad altri obiettivi, sembrerebbero essere proprio i bianconeri, al momento, i più vicini, in Serie A, all’attaccante del Lille. Che, però, piace molto anche in Premier League a diversi club. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

