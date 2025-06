Juve Manchester City pronti tre cambi rispetto alla formazione che ha battuto il Wydad | a cosa sta pensando Tudor

Tensione alle stelle per Juventus e Manchester City, pronte a sfidarsi nell’ultima giornata di Champions League. Con tre cambi rispetto alla vittoriosa formazione contro il Wydad, Tudor si prepara a sorprendere il suo avversario e blindare la qualificazione. La sfida di giovedì sera sarà decisiva: chi conquisterà il primato nel girone? La partita si preannuncia spettacolare, con entrambe le squadre determinate a scrivere un nuovo capitolo della loro storia europea.

in vista del prossimo match. Giovedì alle 21 ore italiane la Juventus scenderà in campo contro il Manchester City per l’ultima partita della fase a gironi. Per entrambe c’è in palio il primo posto, con i bianconeri che giocheranno per due risultati su tre. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi Tudor prepara qualche cambio per la sfida contro la formazione di Guardiola: Gatti, Locatelli e Koopmeiners stanno migliorando e potrebbero essere impiegati dal primo minuto, anche Vlahovic scalpita per una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com