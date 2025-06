Juve l' allenamento in vista della sfida col City | Conceicao salta la sessione

La Juventus si prepara con determinazione in Florida per la sfida contro il Manchester City, cruciale nel girone G del Mondiale per club. Mentre Tudor guida la squadra verso l’obiettivo, alcuni protagonisti come Conceicao affrontano incertezze fisiche, aggiungendo tensione e suspense alla vigilia. La partita di giovedì 26 giugno promette scintille: i bianconeri, già qualificati agli ottavi, vogliono confermarsi tra le grandi del calcio mondiale. Riusciranno a superare anche questa prova?

Continua la preparazione in Florida in vista del terzo match del girone G del Mondiale per club. La Juventus, già qualificata agli ottavi di finale, affronterà il Manchester City nella partita in programma giovedì 26 giugno nel primo pomeriggio a Orlando, alle ore 21:00 italiane. Agli ordini di Tudor c'era anche Mbangula, in attesa della cessione al Nottingham, mentre Conceicao ha saltato la sessione per problemi fisici (dal nostro inviato negli Usa Filippo Cornacchia).

