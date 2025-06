Juve Comolli al lavoro per la doppia cessione in Premier | la situazione di Weah e Mbangula | CMIT

La Juventus si prepara a rivoluzionare il proprio roster attraverso una doppia cessione in Premier League, con Comolli al lavoro per definire gli accordi che coinvolgono Samuel Mbangula e Timothy Weah. Mentre i bianconeri brillano nel Mondiale per Club, la dirigenza intensifica i dialoghi con il Nottingham Forest per rinforzare il futuro della squadra. La strategia di mercato è chiara: rafforzare la rosa, anche attraverso uscite mirate, per continuare a competere ai massimi livelli…

Comolli è al lavoro per rinforzare la Juventus e tanto del mercato in entrata passerà da quello in uscita: dialoghi approfonditi con il Nottingham Forest per le cessioni di Samuel Mbangula e Timothy Weah I bianconeri sono tra i protagonisti del Mondiale per Club, dove hanno raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale (nonché l'obiettivo sportivo che si era prefissata la società ), ma intanto la dirigenza è al lavoro per completare nel migliore dei modi la rosa a disposizione di Mister Tudor nella prossima stagione.

David apre alla Juve: Comolli chiama i suoi agenti. Mbangula e Weah verso la Premier - Il calciomercato infiamma la Juventus: David apre le porte alla signora, mentre Comolli accelera chiamando i suoi agenti.

