Juve cambia tutto per Gyokeres | offerta imminente

La Juventus si prepara a rivoluzionare il mercato estivo con un colpo da sogno: Gyokeres. Il bomber svedese, protagonista di recenti tensioni con lo Sporting CP, potrebbe presto approdare in bianconero grazie a un’offerta imminente che punta a sorprendere tutti. Con il suo potenziale e il desiderio di lasciare il Portogallo, Gyokeres si avvicina sempre di più a una svolta che potrebbe cambiare le sorti della squadra. La trattativa è calda, e l’attesa cresce.

Le ultime sul futuro dell’attaccante svedese, ‘sogno’ di mercato dei bianconeri Gyokeres rimane uno dei nomi più ambiti di questo calciomercato estivo che, almeno ufficialmente, ancora deve cominciare. Il bomber svedese ha rotto con il proprio club, ossia lo Spoirting CP, chiedendo di essere ceduto a 6570 milioni come da promessa fattagli dall’ex Ds Viana attualmente al Manchester City. (LaPresse) – Calciomercato.it Il presidente Varandas non vuol sentire ragioni, pretendendo in sostanza il pagamento della clausola risolutiva fissata a 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, cambia tutto per Gyokeres: offerta imminente

Calciomercato Juve, cambia tutto dopo l'addio di Giuntoli? Erano stati sondati Osimhen e Gyokeres: i retroscena e cosa può accadere adesso

