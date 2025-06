Junior Riding School | il corso in moto pensato per i più piccoli

Scopri il mondo della velocità in modo sicuro e divertente con Junior Riding School, il corso di motociclismo pensato per i più piccoli! Dalla formazione dei principianti alle tecniche avanzate, i giovani campioni tra i 3 e i 15 anni imparano a dominare le minimoto in pista con entusiasmo e sicurezza. Un’opportunità unica per sviluppare passione, abilità e spirito sportivo fin dai primi passi. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile sulle due ruote!

La divisione "junior" della Riding School Pedersoli, si rivolge ai più giovani, dai 3 a 15 anni di età, per imparare in sicurezza sia i fondamentali sia i segreti sulle due ruote in circuito con le minimoto da pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Junior Riding School: il corso in moto pensato per i più piccoli

