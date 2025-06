Judo i ranking mondiali aggiornati Scutto e Bellandi si riprendono la prima posizione!

Ottima notizia per il judo italiano: al termine dei Campionati Mondiali 2025 di Budapest, Assunta Scutto e Alice Bellandi si riprendono la prima posizione nelle rispettive categorie mondiali. La passione e l’impegno delle atlete azzurre hanno portato a un risultato storico, segnando un passo importante verso future sfide internazionali. La loro determinazione dimostra che l’Italia può puntare sempre più in alto nel panorama mondiale del judo.

Buone notizie in casa Italia al termine dei Campionati Mondiali 2025 di judo, evento clou della stagione post-olimpica. A Budapest la spedizione azzurra ha conquistato due medaglie d’oro grazie ad Assunta Scutto e Alice Bellandi, che sono tornate così in vetta alla World Ranking List delle rispettive categorie di peso. La 23enne napoletana svetta nel ranking della -48 kg, mentre la fuoriclasse bresciana è campionessa olimpica in carica e detiene adesso anche il titolo iridato confermandosi la vera regina della -78 kg. L’aggiornamento delle classifiche internazionali conferma la competitivitĂ ad alti livelli del judo tricolore, con cinque atleti italiani inseriti nella top10. 🔗 Leggi su Oasport.it