John Cena confessa: wrestling o recitazione, non c’è paragone. Nonostante i suoi recenti promo, Cena rivela che il cuore resta nel ring della WWE, dove la magia e l’adrenalina sono incomparabili. Durante una sessione al Fan Expo Dallas 2025, ha chiarito con sincerità: “Non penso che…”. Un’affermazione che svela quanto il suo amore per il wrestling sia profondo e autentico, superando qualsiasi altra carriera.

Nonostante quello che si potrebbe pensare ascoltando i suoi promo di questi tempi, John Cena afferma di amare il wrestling molto più della recitazione. Cena ha partecipato a una sessione di domande e risposte al Fan Expo Dallas 2025 di recente, dove gli è stato chiesto quale delle sue due professioni preferisse. Ha risposto: “Non c’è paragone con la magia di un’arena WWE”. “Ad essere sincero, e non lo dico per sminuire nessuno, non penso che questo mi farà perdere ruoli cinematografici perché do sempre il massimo in ogni opportunità che ho, proprio come siamo qui oggi e sto cercando di rispondere a tutte le vostre domande. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - John Cena confessa: “Wrestling o recitazione? Non c’è paragone”

